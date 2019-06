युवराज सिंह के संन्यास गृहमंत्री अमित शाह ने कही ये बात

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्रिकेटर युवराज सिंह को 'योद्धा' करार देते हुए कहा कि इस हरफनमौला खिलाड़ी ने देश को खुशी मनाने का अनगिनत मौके दिए। भारत को 2011 विश्प कप में चैम्पियन बनाने में मुख्य भुमिका निभाने वाले युवराज ने सोमवार को क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की।

गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, ''युवराज सिंह दुनिया भर के प्रशंसकों के साथ हर समय हमारे क्रिकेट के आइकन रहे हैं। एक बल्लेबाज, गेंदबाज या फील्डर के रूप में उन्होंने हमेशा भारत के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। योद्धा युवराज ने हमें अनगिनत यादें दी हैं। मैं उनके भविष्य के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।''

Yuvraj Singh has been our cricketing icon for all times with fans across the globe.



Whether as a batsman, bowler or fielder, he always did his best for India. The fighter @YUVSTRONG12 has given us countless memories to cherish.



I extend my warm wishes for his future endeavours. pic.twitter.com/5cYMkXFMeQ