बॉल से छेड़छाड़: स्टीव स्मिथ ने छोड़ी कैप्टेंसी, टिम पेन बने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान

बॉल टेंपरिंग के मामले में बुरी तरह फंस चुके ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने कप्तानी छोड़ दी है। इसके साथ ही डेविड वॉर्नर ने भी उपकप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने बॉल के साथ छेड़खानी करने की बात कुबूल की थी। इसके बाद से ही ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की चौरफा निंदा हो रही है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने खुद स्टीव स्मिथ को कप्तानी से हटने के लिए कहा था।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ जेम्स सुदरलैंड ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा तीसरे टेस्ट के लिए स्टीव स्मिथ कप्तान और डेविड वॉर्नकर उपकप्तान नहीं होंगे। स्टीव स्मिथ के कप्तानी छोड़ने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज टिम पेन फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान बनाए गए हैं।

BREAKING - Steven Smith and David Warner to stand down as Australia's captain and vice-captain respectively for the remainder of the third #SAvAUS Test in Cape Town - CA CEO James Sutherland says in a statement. pic.twitter.com/AE2PO04LSg