RCB ने उड़ाया अंबाती रायडू का 3D मजाक, किया मजेदार ट्वीट

ऐसा लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स के अंबाती रायडू (Ambati Rayudu) के लिए साल 2019 अच्छा नहीं है। विश्व कप 2019 (ICC World Cup 2019) के लिए 15 सदस्यीय दल में पहुंचने के लगभग करीब पहुंच चुके रायडू को अंततः टीम में नहीं चुना गया। इस पर बहस हो रही है कि रायडू को चुना जाना चाहिए था या नहीं। यह भी कहा जा रहा कि उसे टीम से क्यों बाहर रखा गया। कप्तान विराट कोहली भी कह चुके थे कि विश्व कप में नंबर 4 की पोजिशन के लिए रायडू तय है, लेकिन अंत में इसका निर्णय टीम प्रबंधन को ही करना है। और टीम प्रबंधन ने विजय शंकर को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए चुन लिया।

विजय शंकर ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था। अंबाती रायडू की फॉर्म गलत समय पर खराब हो गई। आईपीएल 2019 में भी वह अब तक केवल एक अर्द्धशतक लगा सके हैं। आरसीबी और सीएसके के बीच मैच के 13वें ओवर में रायडू ने शानदार फील्डिंग जरूर की। ओवर की दूसरी गेंद पर रायडू ने गेंद को सीमा पार जाने से शानदार ढंग से रोका। उन्होंने गेंद सीधे गेंदबाज की तरफ फेंकी और स्टंप्स बिखेर दिए। हालांकि, बल्लेबाज आकाश दीप नाथ क्रीज में पहुंच चुके थे।

अंबाती रायडू की इस फील्डिंग पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मजाक उड़ाया है। आरसीबी के ऑफिशियल टि्वटर पर रायडू की 'थ्री डी ग्लास' वाली टिप्पणी पर चुटकी ली। गौरतलब है कि मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने रायडू के टीम में न चुने जाने पर कहा था, चौथे नंबर के लिए हमने बहुत से बल्लेबाजों को ट्राई किया। रायडू को कोई मौके मिले। लेकिन विजय शंकर थ्री डाइमेंशनल लगे। वह चौथे नंबर पर खेलेंगे। इस पर अंबाती रायडू ने एक सलेक्शन पर चुटकी लेते हुए एक ट्वीट किया था।

Just Ordered a new set of 3d glasses to watch the world cup 😉😋.. — Ambati Rayudu (@RayuduAmbati) April 16, 2019

अब आरसीबी के टि्वटर अकाउंट से थ्री डी ग्लास का जिक्र उस वक्त किया, जब रायडू के सीधे थ्रो पर स्टंप्स बिखर गई। ट्वीट करते हुए कहा गया- अक्ष क्रीज में पहुंच चुके हैं और इसके लिए थ्री डी ग्लास की जरूरत नहीं है।

Oof. What a throw from the boundary by Rayudu. But Aksh was in. Don't need 3D glasses to see that. #playBold #RCBvCSK #VIVOIPL2019 — Royal Challengers (@RCBTweets) April 21, 2019

इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की हार पर भी आरसीबी के टि्वटर हैंडिल से मजाक बनाया गया है।

आरसीबी के इस ट्वीट पर सीएसके के फैन्स ने भी उन्हें जमकर ट्रोल किया है।

"Hello friends bottom of the table dekhlo" — Chowkidar Rachit Mathur (@rachitmathur5) April 22, 2019

Yes sorry for that one this video is temp but point table is permanent 😂 — Rajeshdhoni (@Rajeshdhoni0073) April 22, 2019