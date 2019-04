विश्व कप टीम में नहीं चुने गए अंबाती रायुडू ने ट्वीट कर निकाली अपनी भड़ास

बीसीसीआई ने विगत 15 अप्रैल को वनडे विश्व कप 2019 के लिए भारतीय टीम का एलान किया। इस टीम में अंबाती रायुडू और ऋषभ पंत को नहीं शामिल किया गया। अंबाती रायुडू को टीम में चौथे नंबर के लिए सबसे अच्छे विकल्प के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ मैच में उनके खराब प्रदर्शन को देखते हुए चयनकर्ताओं ने उन्हें विश्व कप टीम में स्थान नहीं दिया। टीम में नहीं चुने जाने पर अंबाती रायुडू ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर व्यंक करते हुए एक ट्वीट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है।

Just Ordered a new set of 3d glasses to watch the world cup 😉😋..