IPL 2022: विंडीज के अल्जारी जोसेफ पर टीमें लगा सकती हैं बड़ी बोली; विराट, रोहित भी नहीं टिक सके, हरभजन भी हैं फैन

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की आगामी नीलामी सभी टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि पिछले कई सालों से एक ही टीम के लिए खेल रहे कई खिलाड़ी नीलामी की प्रक्रिया से गुजरने वाले हैं, ऐसे में कुछ खिलाड़ियों की किस्मत चमकने वाली है, तो कई खिलाड़ियों को नई टीमों में शामिल होने का मौका मिलेगा। आईपीएल नीलामी 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरू में होगी। दो नई टीमों अहमदाबाद और बेंगलुरू को शामिल किया गया है।

जोसेफ का शानदार प्रदर्शन

आईपीएल नीलामी हो या कोई रेगुलर मैच, अगर उसमें वेस्टइंडीज के खिलाड़ी शामिल हैं, तो उसका रोमांच अपने आप दोगुना हो जाता है। क्योंकि विंडीज खिलाड़ी बल्ले से धुआंधार पारी और अपनी शानदार गेंदबाजी से किसी भी टीम को एक अच्छा संतुलन देने में सक्षम हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज में ऐसे ही एक गेंदबाज हैं, जिन्होंने इस सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को दो बार अपने स्पेल में पवेलियन भेजा है।

आईपीएल में बनाया रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज के अल्जारी जोसेफ ने इस सीरीज में काफी अच्छी गेंदबाजी की है। इस सीरीज में अब तक वह 6 विकेट ले चुके हैं। वहीं आईपीएल में जोसेफ का रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है। आईपीएल में एक मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड जोसेफ के नाम ही है। उनको 2020 में हुई आईपीएल नीलामी में किसी भी टीम ने खरीदा नहीं था, लेकिन एडम मिल्ने की जगह मुंबई इडियंस ने जोसेफ को अपनी टीम में शामिल किया और सनराइजर्स के खिलाफ खेलने का मौका दिया। इस मैच में अपनी तूफानी गेंदबाजी से उन्होंने सनसनी मचा दी थी। इस मैच में उन्होंने कुल 6 विकेट हासिल किए थे। हालांकि उसके बाद वह दो मैच और खेलने लेकिन कोई विकेट नहीं मिला।



Kon banega crorepati in the #IPLAuction I think ALZARRI JOSEPH will be a crorepati