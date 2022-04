'अभी प्रेग्नेंट नहीं हूं, 3 महीने से बीयर पी रही हूं', ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जितवाने वाली एलिसा हीली ने संन्यास की खबरों पर दिया ये जवाब

मैच खत्म होने के बाद हीली कप्तान मैग लैनिंग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईं। इस दौरान उनसे कई तरह से सवाल किए। इनमें एक सवाल उनके संन्यास से भी जुड़ा था। रिटायरमेंट के सवाल पर हीली ने हंसते हुए जवाब द

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Ezaz Ahmad Mon, 04 Apr 2022 12:24 PM

इस खबर को सुनें