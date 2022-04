हिंदी न्यूज़ क्रिकेट ICC WODI Rankings में एलीसा हीली ने सभी को हिला दिया, बन गईं दुनिया की नंबर वन बल्लेबाज

ICC WODI Rankings में ऑस्ट्रेलिया की टीम की ओपनर एलीसा हीली ने जलवा कायम कर दिया है। वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल और फाइनल मैच में एलीस हीली ने शतक जड़ा था और वे अब नंबर वन बल्लेबाज हैं।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vikash Gaur Tue, 05 Apr 2022 03:03 PM

