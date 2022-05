2008 में इस खिलाड़ी ने ठोका था IPL के इतिहास का सबसे लंबा छक्का, आज तक नहीं टूटा रिकॉर्ड

इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में हर साल हम देखते हैं कि दर्जनों खिलाड़ी 100 मीटर से लंबा छक्का लगाते, लेकिन 2008 में लगाए गए सबसे लंबे छक्के का रिकॉर्ड आज तक इस लीग में अटूट बना हुआ है। आईपीएल में

इस खबर को सुनें