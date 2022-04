अजिंक्य रहाणे का T20 करियर हो सकता है खत्म, रनों के लिए तरस रहे जिंक्स को किए जाएंगे टीम से बाहर

कभी भारतीय टीम के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले अजिंक्य रहाणे अब किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेल रहे हैं। पहले टी20 इंटरनेशनल और फिर वनडे इंटरनेशनल के बाद उनको प्रदर्शन के कारण टेस्ट टीम से भी बाहर हो

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vikash Gaur Mon, 11 Apr 2022 08:16 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.