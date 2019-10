परिवार के साथ समय बिताने के बाद ट्रेनिंग पर लौटे अजिंक्य रहाणे- VIDEO

भारतीय टेस्ट उपकप्तान अजिंक्य रहाणे परिवार के साथ समय बिताने के बाद ट्रेनिंग पर लौट आए हैं। 31 साल के अजिंक्य रहाणे ने कुछ समय के लिए खेल से ब्रेक लिया था, क्योंकि वह पहली बार पिता बने थे। उनकी पत्नी राधिका ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में बच्ची को जन्म दिया था। उन्होंने सात अक्टूबर को अपने परिवार के साथ एक फोटो भी पोस्ट की थी, जिसके बाद पूर्व क्रिकेटरों ने उन्हें बधाई दी थी।

अब अजिंक्य रहाणे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा, “परिवार के साथ महत्वपूर्ण समय बिताने के बाद अब वापस काम की ओर लौटने का समय है।”

After spending some quality time with the family, it’s time to get back at the office 🏃🏻‍♂#TrainingOn pic.twitter.com/YA9akGNLrW