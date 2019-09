VIDEO: टेस्ट सीरीज के लिए NCA में तैयार हो रहे टीम इंडिया के खिलाड़ी

India vs South Africa 2019, Test Series: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है। टी-20 सीरीज का तीसरा मैच रविवार (22 सितंबर) को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले दोनों टीमों के बीच दूसरा टी-20 मैच मोहाली में खेला गया, जिसमें भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की। वहीं, धर्मशाला में खेला गया पहला टी-20 मैच बारिश की वजह से बिना एक भी गेंद फेंके रद्द हो गया था। अब टी-20 सीरीज के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने टेस्ट सीरीज के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 2 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच खेली जाएगी। सीरीज का पहला मैच विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की यह दूसरी सीरीज है। भारत इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज क्लीन स्वीप करके प्वॉइंट टेबल में 120 अंकों के साथ टॉप पर चल रहा है।

अपनी पोजिशन टॉप में बरकरार रखने के लिए भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए जसप्रीत बुमराह, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा नेशनल क्रिकेट अकादमी (NCA) पहुंच गए हैं और नेट्स में पसीना बहा रहे हैं।

