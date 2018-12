AUSvsIND; 1st Test: एडिलेड टेस्ट मैच में अजिंक्य रहाणे के लिए जानिए कैसे LUCKY रहे राहुल द्रविड़?

टीम इंडिया के मध्यक्रम के बल्लेबाज और उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने आॅस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत की दूसरी पारी में शानदार अर्धशतक (70) जमाया और फॉर्म में लौटने के संकेत दिए। रहाणे ने चेतेश्वर पुजारा (71) के साथ चौथे विकेट लिए 87 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की और भारत को दूसरी पारी में 307 रन के स्कोर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी पारी में रहाणे ने कई दर्शनीय शॉट्स भी खेले। उन्होंने 147 गेंदों का सामना किया और 7 चौके लगाए। यह टेस्ट क्रिकेट में रहाणे का 16वां, आॅस्ट्रेलिया की धरती पर तीसरा और साल 2018 का चौथा पचासा था।

राहुल द्रविड़ के आॅटोग्राफ वाले बल्ले से अजिंक्य रहाणे ने की बैटिंग

इस दौरान सबसे शानदार नजारा जो रहा वह था अजिंक्य रहाणे के बल्ले पर राहुल द्रविड़ का सिग्नेचर। जब अजिंक्य रहाणे ने अर्धशतक पूरा करने के बाद दर्शकों और भारतीय ड्रेसिंग का अभिवादन करने के लिए अपना बल्ला हवा में उठाया तो कैमरे ने क्लोज शॉट लिया। जिसमें अजिंक्य रहाणे के बल्ले पर राहुल द्रविड़ का सिग्नेचर दिख रहा था। रहाणे के बल्ले पर लिखा था, 'बेस्ट विशेज फ्रॉम राहुल द्रविड़' 'मतलब राहुल द्रविड़ की ओर से ढेरों शुभकामनाएं'। गौरतलब है कि ​अजिंक्य रहाणे का साल 2018 में फॉर्म बहुत ही खराब रहा है। उन्होंने इस साल टेस्ट मैच में 30 से भी कम औसत से रन बनाए हैं और एक भी शतक नहीं लगा पाए हैं। उम्मीद है कि इस पारी के बाद रहाणे का आत्मविश्वास वापस आए और वह आगामी टेस्ट मैचों में बल्ले से अच्छा प्रदर्शन कर सकें।

"Best Wishes", signed by Rahul Dravid on the back of Rahane's bat #AUSvIND pic.twitter.com/eG2TmdbfsO