एजाज पटेल ने PAK के जबड़े से खींच ली जीत, NZ ने 4 रन से जीता टेस्ट मैच

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने एजाज पटेल की गेंदबाजी के दम पर पाकिस्तान के खिलाफ अबु धाबी टेस्ट मैच में हारी हुई बाजी पलटकर 4 रन से रोमांचक जीत दर्ज की। शेख जायद स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान को जीत के लिए 4 रनों की दरकार थी और टीम के पास अजहर अली (65) के रूप में आखिरी विकेट बचा था। एजाज ने लक्ष्य पूरा होने से पहले ही अजहर अली को आउट कर न्यूजीलैंड को यादगार जीत दिला दी। इस मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज असद शफीक ने अपने टेस्ट करियर के 4000 रन भी पूरे किए। न्यूजीलैंड के लिए एजाज पटेल ने मैच में कुल सात और पाकिस्तान की दूसरी पारी में 5 विकेट लिए।

तीसरे दिन रविवार को न्यूजीलैंड की ओर से मिले 176 रनों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उतरी पाकिस्तान ने स्टम्प्स तक बिना कोई विकेट गंवाए 37 रन बना लिए थे। ऐसे में चौथे दिन पाकिस्तान को जीत के लिए 138 रनों की जरूरत थी। पहले सत्र में टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 48 के स्कोर तक उसने इमाम-उल-हक (27), मोहम्मद हफीज (10) और हारिस सोहेल के रूप में अपने 3 विकेट गंवा दिए। इसके बाद, अजहर अली (65) और असद शफीक (45) ने टीम की पारी को संभाला और चौथे विकेट के लिए 82 रनों की शानदार साझेदारी कर उसे 130 के स्कोर तक पहुंचाया। इसी स्कोर पर शफीक का विकेट गिर गया और भोजनकाल की घोषणा कर दी गई।

Ajaz Patel is the Player of the Match on debut for his second innings figures of 5/59 👏👏 He helped New Zealand claim a thrilling four run victory over Pakistan. #PAKvNZ pic.twitter.com/EPr5pP9hzS

पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने टेके घुटने

पाकिस्तान को जीत के लिए अब 46 रनों की दरकार थी। दूसरे सत्र में उतरी पाकिस्तान की टीम ने अपने दो और विकेट गंवाए। बाबर आजम (13) और सरफराज अहमद (3) अधिक समय तक मैदान पर नहीं टिक सके। अजहर ने एक छोर संभाले खड़े थे और उन्होंने किसी प्रकार टीम को 154 के स्कोर तक पहुंचा दिया था। इसी स्कोर पर टीम ने बिलाल आसिफ के रूप में अपना एक और विकेट गंवा दिया। आसिफ खाता भी नहीं खोल पाए थे। अपने 7 विकेट गंवा चुकी पाकिस्तान की टीम पर 21 रन हासिल करना भी भारी पड़ता नजर आ रहा था। अजहर को टीम के बाकी खिलाड़ियों का साथ नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में 8वें विकेट के लिए यासिर शाह मैदान पर उतरे लेकिन वह भी खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए। इस मैच में अच्छी गेंदबाजी करने वाले एजाज पटेल ने 164 के स्कोर पर हसन अली को भी खाता खोलने का मौका दिए बगैर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।

न्यूजीलैंड की पहली पारी का विवरण

पाकिस्तान के पास आखिरी विकेट बचा था और उसे अब पांच रनों की जरूरत थी, जिसे वह हासिल नहीं कर पाई। एजाज ने अजहर को पगबाधा आउट कर पाकिस्तान की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और पूरी बाजी को पलटते हुए न्यूजीलैंड को चार रनों से जीत दिलाई। पाकिस्तान की दूसरी पारी में एजाज पटेल ने सबसे अधिक पांच विकेट हासिल किए, वहीं ईश सोढ़ी और नील वेगनर को दो-दो सफलताएं मिलीं। इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 153 रन ही बनाए थे। न्यूजीलैंड की पहली पारी में कप्तान केन विलियमसन ने 63 रन की अर्धशतकीय पारी खेली।पाकिस्तान के लिए यासिर शाह ने सबसे अधिक तीन विकेट लिए, वहीं मोहम्मद अब्बास और हसन अली को दो-दो सफलताएं मिली।

HE'S DONE IT! Ajaz Patel has FIVE on debut and we've won by FOUR runs in Abu Dhabi. 175 defended in the opening match of the series. Azhar Ali out LBW for 65. SCENES. Scorecard | https://t.co/vvhGBsYknh #PAKvNZ 📷= @PhotosportNZ pic.twitter.com/ztF0z0Bfyh