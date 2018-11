भारतीय टेस्ट टीम में वापसी करने वाले रोहित शर्मा को उनकी हाल की व्यस्तता को देखते हुए भारत ए की तरफ से न्यूजीलैंड ए के खिलाफ पहले चार दिवसीय मैच से विश्राम दिया गया है। अब वह 16 नवंबर को मुंबई से ही टी20 टीम के साथ आॅस्ट्रेलिया दौरे पर रवाना होंगे। दोनों देशों के बीच पहला टी20 मुकाबला 21 नवंबर को ब्रिसबेन में खेला जाएगा। रोहित को पहले भारत ए टीम में चुना गया था जो अंजिक्य रहाणे की अगुवाई में न्यूजीलैंड ए के खिलाफ माउंट मानगुनई में 16 नवंबर से पहला चार दिवसीय मैच खेलेगी। रोहित को आॅस्ट्रेलिया के खिलाफ छह दिसंबर से एडिलेड में होने वाली चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला से पहले लंबे प्रारूप में मैच अभ्यास हासिल करने के लिए भारत ए टीम में चुना गया था।

