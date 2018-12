NZvsSL; 1st Test: टॉम लैथम का नाबाद दोहरा शतक, श्रीलंका बड़ी हार की ओर

न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज टॉम लैथम की नाबाद 264 रन की शानदार पारी की बदौलत न्यूजीलैंड वेलिंगटन टेस्ट मैच में जीत की ओर बढ़ गया है। दूसरी पारी में श्रीलंका का शीर्ष क्रम एक बार फिर लड़खड़ा गया जिससे मेहमान टीम पर बड़ी हार का खतरा मंडरा रहा है। बेसिन रिजर्व मैदान पर टॉम लैथम की पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 578 रन बनाकर श्रीलंका पर 296 रन की बढ़त हासिल की। इसके बाद न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों टिम साउदी (7 रन पर 2 विकेट) और ट्रेंट बोल्ट (12 रन पर 1 विकेट) ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में श्रीलंका का स्कोर 3 विकेट पर 20 रन कर दिया। बोल्ट ने दनुष्का गुणातिलक (03) को पवेलियन भेजा जबकि साउदी ने दिमुथ करूणारत्ने (10) और धनंजय डिसिल्वा (00) की पारी का अंत किया।

Tom Latham speaks to @radiosportnz following a day he will never forget in Wellington #NZvSL pic.twitter.com/XeZACuTUht

TOM LATHAM'S DAY AT THE BASIN RESERVE!@OfficialSLC will resume tomorrow 20/3 | Mendis 5*, Mathews 2* | 276 runs behind the BLACKCAPS 🏏



Make sure you join us at the @BasinReserve for day four tomorrow!



🎟️ | https://t.co/RQrwbpKYJt#NZvSL pic.twitter.com/8bNlZjaXvB