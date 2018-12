क्राइस्चर्च टेस्ट: श्रीलंका को चाहिए 636 रन, न्यूजीलैंड जीत से 8 विकेट दूर

टॉम लैथम और हेनरी निकोल्स के शतकों की मदद से न्यूजीलैंड ने क्राइस्चर्च टेस्ट मैच में श्रीलंका के सामने जीत के लिए 660 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने मैच के तीसरे दिन स्टंप्स तक 24 रन पर अपने दो विकेट गंवा दिए थे। पहली पारी में 74 रन की बढ़त बनाने के बाद न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी दूसरी पारी 4 विकेट पर 585 रन बनाकर घोषित की। वेलिंगटन में ड्रॉ खेले गए पहले टेस्ट मैच में 264 रन बनाने वाले टॉम लैथम ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए क्राइस्चर्च टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में 176 रन की लाजवाब पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 370 गेंदों का सामना करके 17 चौके और एक छक्का लगाया।

