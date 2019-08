VIDEO: स्मिथ के बाद जब लाबुशेन भी बने जोफ्रा आर्चर की खतरनाक बांउसर के शिकार

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज टेस्ट सीरीज 2019 का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया दूसरा मुकाबला ड्रॉ रहा। लॉर्ड्स टेस्ट के पहले, दूसरे और तीसरे दिन बारिश ने बाधा पहुंचाई। इस मुकाबले का पहला दिन तो पूरी तरह बारिश की भेंट चढ़ गया था। दूसरे दिन भी पहले सत्र के बाद खेल नहीं हो सका तो तीसरे दिन कुछ देर के लिए खेल बाधित रहा। लेकिन दोनों ही टीमों के गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के कारण इस मैच में भी एक समय नतीजा निकलने की उम्मीद जग गई थी। इंग्लैंड की टीम अपनी पहली पारी में 258 रन पर सिमटी तो ऑस्ट्रेलियाई टीम भी अपनी पहली पारी में 250 रन पर सिमट गई। इसके बाद मैच के आखिरी दिन इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी 5 विकेट पर 258 रन बनाकर घोषित की।

स्मिथ के बाद लाबुशेन भी बने आर्चर की बाउंसर के शिकार

ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 267 रन बनाने थे। कंगारू टीम ने 154 रन बनाकर अपने 6 विकेट गंवा दिए थे और एक समय हार की ओर बढ़ती हुई दिख रही थी। लेकिन मार्नस लाबुशेन और ट्रेविस हेड ने ऑस्ट्रेलियाउ को हार से बचा लिया। यह मुकाबला तो ड्रॉ रहा लेकिन कई ऐसे यादगार लम्हें दे गया जिसे क्रिकेट के इतिहास में याद किया जाएगा। उनमें से ही एक लम्हा रहा जोफ्रा आर्चर की गेंदबाजी। इंग्लैंड के लिए खेलने वाले कैरिबियाई मूल के युवा तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर इस मुकाबले से अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण कर रहा थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 2 और दूसरी पारी में 3 विकेट चटकाए। लेकिन अपनी तेजी और खूंखार गेंदबाजी से उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की जमकर खबर ली।

That deadly bouncer from #JofraArcher to #stevesmith49 #Ashes2019 Battle between bat and bowl@englandcricket @cricketcomau pic.twitter.com/CDUmt8TLL5