VIDEO: शेन वार्न की तारीफ के बाद इंटरनेट सेंसेशन बना 7 साल का कश्मीरी बच्चा

जम्मू कश्मीर के एक 7 साल के बच्चे की स्पिन गेंदबाजी सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। महान आॅस्ट्रेलियाई स्पिनर शेन वार्न की प्रशंसा के बाद जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले के सात वर्षीय अहमद नाम के लड़के की इंटरनेट पर धूम मची है। सीएनएन न्यूज चैनल के लिए काम करने वाले कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार मुफ्ती इस्लाह ने अपने ट्विटर हैंडल से इस साल 23 जुलाई को एक सात वर्षीय बच्चे की गेंदबाजी का वीडियो शेयर किया था। कहीं से यह वीडियो आॅस्ट्रेलिया के महान लेग स्पिनर शेन वार्न के नजरों के सामने आ गया। उन्होंने इस वीडियो को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से रिट्वीट करते हुए लिखा, 'यह शानदार है, बहुत बढ़िया युवा लड़के।'

Easily ball of the century. A googly that turns a metre and a half. @ShaneWarne take a look. You have some competition. pic.twitter.com/GEanTVuVME