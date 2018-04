कश्मीर मुद्दे पर शोएब ने दिया बयान, TWITTER पर छिड़ी 'भारत-पाक' जंग

कुछ समय पहले ही पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने कश्मीर को लेकर एक ट्वीट किया था, जिस पर काफी बवाल मचा था। अब पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी कश्मीर मुद्दे पर ऐसा बयान दिया है, जिसपर विवाद होना तय है। अख्तर ने ट्विटर पर लिखा कि कश्मीर मुद्दे को कश्मीरी आवाम की मर्जी के मुताबिक सुलझाना चाहिए।

अफरीदी ने जब कश्मीर को लेकर ट्वीट किया था, तो भारतीय क्रिकेट जगत के कई दिग्गजों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया था। सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक सबने अफरीदी को इस बात का करारा जवाब दिया था। अब अख्तर ने भी अफरीदी के सुर में सुर मिलाया है। अख्तर ने ट्विटर पर लिखा, 'कश्मीर मुद्दा कश्मीरवासियों की मर्जी के मुताबिक सुलझाना चाहिए। दोनों देशों की सरकार को यूएन की मदद से इस बारे में सोचना चाहिए। इंसान की जान ज्यादा अहम है, फिर वो चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। एक दूसरे से प्यार कीजिए नफरत नहीं।'

Kashmir issues needs to be resolved as per Kashmiri people wishes & both side of governments needs to address that within the parameters of UN resolution human life is important either it’s Muslim or no Muslim plz learn to love each other not hate ..