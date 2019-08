आर्मी ट्रेनिंग से लौटकर 'नेताजी' बने महेंद्र सिंह धौनी, PIC हुई वायरल

टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी (MS Dhoni) जम्मू-कश्मीर में 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद वापस लौट आए हैं। आर्मी ट्रेनिंग से लौटकर धौनी इन दिनों शूट्स में बिजी है। सोशल मीडिया पर अलग-अलग लुक्स में धौनी की कई तस्वीरें और वीडियो वायरल होते रहते हैं। अब सोशल मीडिया पर धौनी का नेताजी लुक जमकर वायरल हो रहा है। धौनी के इस नए लुक को फैन्स भी खासा पसंद कर रहे हैं।

2019 वर्ल्ड कप के बाद से ही महेंद्र सिंह धौनी के संन्यास को लेकर अटकलों का दौर चलता आ रहा है। हालांकि, कुछ वक्त बाद इन खबरों पर खुद ही विराम लग गया। धौनी ने खुद को वेस्टइंडीज दौरे से अलग कर लिया था। इस दौरान धौनी 15 दिन की आर्मी ट्रेनिंग पर थे। अब ट्रेनिंग से वापस आने के बाद धौनी का नया लुक सामने आया है। इस लुक के वायरल होने के बाद लोग धौनी के नए अवतार के भी फैन हो गए हैं।

दरअसल, भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज महेंद्र सिंह धौनी पॉलिटिकल लुक में दिखाई पड़ रहे हैं। वास्तव में यह मुंबई में हुए एक शूट का सीन है। वह नेताओं की तरह दोनों हाथ जोड़ रहे हैं। जब धौनी नए कमर्शियल के लिए शूट कर रहे हैं तो उनके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के लिए चर्चा शुरू हो गई है।

Jaha Janta, Waha hum 🤣😂@msdhoni donning new avatar for a shoot in Mumbai!❤#MSDhoni #Dhoni #ShootDiary pic.twitter.com/VMv0CPOO4d