IPL2018:फाइनल में नहीं पहुंची KKR पर शाहरुख बोले- 'मैं मुस्कुरा रहा हूं'

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने इंडियन प्रीमियर लीग 2०18 के फाइनल में नहीं पहुंच पाई और हैदराबाद के हाथों 14 रन से हारकर बाहर हो गई। लेकिन ईडन गार्डंस में मिली हार से टीम के मालिक नाराज नहीं हैं। सुपरस्टार शाहरुख खान का कहना है कि यह टीम अद्भुत है और इस टीम ने आईपीएल के दौरान कई गौरवशाली मौकों पर अपना मान बढ़ाया है।

शाहरुख बोले मैं खुश हूं

शाहरुख ने अपनी एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, 'शायद ऐसा नहीं होना था (केकेआर की जीत)। मुझे अपनी उड़ान रद्द करनी होगी, लेकिन केकेआर ने अच्छा प्रदर्शन किया। आपने अपना मान बढ़ाया, आप सभी ने बहुत अच्छा किया। लव यू और हां मैं मुस्कुरा रहा हूं। ढेर सारे गौरवशाली पलों और मनोरंजन के लिए धन्यवाद। हमारी टीम अद्भुत है।'

Well was not to be. Will have to cancel my flight but KKR well done. U did yourself proud. All of u so so well done. Love you & yes I am smiling. Thks for the entertainment & so many moments of glory. V r an awesome team! pic.twitter.com/BtGDrikag5