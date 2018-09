IndvsEng: सचिन ने बताया, इन दो मामलों में इंग्लैंड के सामने कमजोर पड़ा भारत

भारत ने इंग्लैंड की जमीन पर टेस्ट फतह हासिल करने का मौका एक बार फिर गंवा दिया। रविवार को साउथैम्पटन में मिली हार के साथ ही भारत के हाथों से टेस्ट सीरीज भी छिन गई है। भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया की हार के दो बड़े कारण बताए हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए भारत की हार पर अपनी राय दी।

इंग्लैंड की जीत के दो बड़े कारण

सोमवार को सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करके पहले इंग्लैंड टीम को जीत की बधाई दी और फिर बताया कि भारत ने कहां चूक कर दी। सचिन ने ट्विटर पर लिखा, 'इंग्लैंड टीम को बधाई! इंग्लैंड के लगातार अच्छे प्रदर्शन और मैच के नाजुक पलों में भारत से बेहतर खेलने के कारण उन्होंने सीरीज जीती है।' इसके साथ ही सचिन ने टीम इंडिया को शुभकामनाएं देते हुए कहा, 'सीरीज के फाइनल मैच के लिए मैं भारतीय टीम को शुभकामनाएं देता हूं।'

Congratulations to the England team! The consistency of their performances and playing crucial moments better resulted in a good series win. Best wishes to the Indian team for the final Test. #ENGvIND