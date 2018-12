AUS vs IND; 3rd Test : मयंक ने शेयर किया भारत के लिए टेस्ट डेब्यू करने का अहसास

मयंक अग्रवाल पिछले एक साल से भारत के लिए पदार्पण करने का इंतजार कर रहे थे लेकिन जब उनका यह सपना हकीकत में बदला तो उन पर भावनाएं हावी होने लगीं। जिससे कर्नाटक के इस बल्लेबाज के लिए बल्लेबाजी पर ध्यान लगाना मुश्किल हो गया। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले मयंक अग्रवाल ने ओपनिंग करते हुए 76 रन की प्रभावशाली पारी खेली। पहले दिन की खेल की समाप्ति के बाद मयंक ने कहा, 'भारत के लिए पदार्पण करना शानदार अहसास था। जब मुझे कैप मिली तो मुझ पर भावनाएं हावी थीं। मैं अपने बाकी जीवन में इसे सहेजकर रखूंगा। पहला विचार नंबर 295 था (अग्रवाल की भारतीय कैप का नंबर)।'

'टेस्ट कैच पाकर मेरी भावनाएं बेकाबू हो रही थीं'

मयंक अग्रवाल ने कहा, 'इस मौके पर भावनाएं आप पर हावी हो सकती हैं। विशेषकर तब जब आपने घरेलू क्रिकेट में ढेरों रन बनाए हों और अपने देश के की ओर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण का लंबे समय से इंतजार कर रहे हों। भावनाओं को काबू में रखकर एकाग्रता बनाए रखना आसान नहीं था लेकिन ऐसा करने की जरूरत थी। मैं अपनी योजनाओं पर कायम रहा और स्वयं से कहता रहा कि मुझे प्लान के हिसाब से ही खेलना है। यह काफी बड़ा अवसर था और मैंने जैसी शुरुआत की उसकी मुझे खुशी है।' मयंक अग्रवाल को सीनियर खिलाड़ियों ने पदार्पण टेस्ट में छाप छोड़ने पर शुभकामनाएं दी हैं, जिससे वह काफी खुश हैं।

