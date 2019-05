पर्चा विवाद: वीवीएस लक्ष्मण बोले- 'गौतम गंभीर ऐसा नहीं कर सकते, मैं गारंटी ले सकता हूं'

हरभजन सिंह के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के एक और पूर्व खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण ने पर्चा विवाद में अपने पूर्व साथी तथा पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गौतम गंभीर का समर्थन किया है। इसी निर्वाचन क्षेत्र से आप उम्मीदवार आतिशी मार्लेना ने गुरुवार को अपने खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियों वाला एक पर्चा पढ़ते हुए दावा किया कि उनके प्रतिद्वंद्वी गंभीर ने निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे पर्चे बंटवाए हैं। लक्ष्मण ने शुक्रवार को ट्वीट किया, 'कल (गुरुवार) की घटना के बारे में सुनकर हैरानी हुई। गंभीर को दो दशक से जानता हूं, महिलाओं के लिए उनके सम्मान, ईमानदारी, चरित्र की मैं गारंटी ले सकता हूं।'

Shocked to hear about yesterday's developments. Having known @GautamGambhir for nearly 2 decades, I can vouch for his integrity, character and the respect he has for women.