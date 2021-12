एशेज सीरीज के बॉक्सिंग डे टेस्ट में इंग्लैंड की शर्मनाक हार के बाद वसीम जाफर ने छिड़का माइकल वॉन के जख्म पर नमक, याद दिलाया 2 साल पुराना ट्वीट

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Namita Shukla Tue, 28 Dec 2021 12:23 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.