सेंचुरियन टेस्ट : दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया

दक्षिण अफ्रीका ने सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क मैदान पर खेले गए पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को छह विकेट से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका की जीत में उसके तेज गेंदबाज डुआन ओलीवर का अहम योगदान रहा जिन्होंने इस मैच में कुल 11 विकेट अपने नाम किए। ओलीवर के पहली पारी में लिए छह विकेटों के दम पर मेजबान टीम ने पाकिस्तान को पहली पारी में 181 रनों पर ढेर कर दिया था। दक्षिण अफ्रीका भी हालांकि अपनी पहली पारी में बड़ा स्कोर नहीं बना सका और 223 रन पर ही सिमट गया। उसने हालांकि पहली पारी के आधार पर 42 रनों की बढ़त ले ली थी।

