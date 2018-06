VIDEO: जब MS DHONI के लिए इस अफगानी क्रिकेटर ने रोक दी थी रोजा इफ्तारी

अफगानिस्तान के चर्चित खिलाड़ियों में मोहम्मद शहजाद का भी नाम आता है। वह अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के जानें जाते हैं। लेकिन, यह अफगानी विकेटकीपर बल्लेबाज भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी का बहुत बड़ा प्रशंसक हैं। वह धौनी की बल्लेबाजी के फैन तो हैं ही, खासतौर पर माही का हेलीकॉप्टर शॉट शहजाद को बहुत भाता है। एक इंटरव्यू में महेंद्र सिंह धौनी के प्रति अपनी दीवानगी को लेकर मोहम्मद शहजाद ने बात की। इस दौरान उन्होंने महेंद्र सिंह धौनी को लेकर एक ऐसा किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर माही के प्रशंसक मोहम्मद शहजाद के फैन हो जाएंगे। दरअसल, मोहम्मद शहजाद से एक सवाल पूछा गया कि क्या वह महेंद्र सिंह धौनी को खेलते हुए देखने के लिए देर रात तक जाग सकते हैं? जिसके जवाब में शहजाद ने एक वाकया सुनाया।

Fiery Afghanistan opener Mohammad Shahzad talks about his love for Bollywood, MS Dhoni and his life away from cricket on #CricbuzzUnplugged. pic.twitter.com/oIoF5EYd6V