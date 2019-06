AFGvsPAK: मैच खत्म होते ही मैदान पर भिड़े फैन्स, जमकर चले लात-घूंसे

विश्वकप 2019 में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में पाकिस्तान ने रोमांचक जीत हासिल की। लीड्स में खेले गए मैच में अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 227 रन बनाए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 7 विकेट खोकर आखिरी ओवर में जीत हासिल कर ली। मैच खत्म होने के ठीक बाद दोनों ही टीमों के समर्थक आपस में भिड़ गए। इतना ही नहीं इस दौरान कुछ लोग पिच तक पहुंच गए।

दरअसल अफगानिस्तान के दिए लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान ने रोमांचक जीत हासिल की। इस जीत के बाद दोनों टीमों के समर्थक भिड़ गए। यहां तक की कुछ लोग पिच तक पहुंच गए। वहीं कई लोगों ने कुर्सियां और बोतलें भी फेंकी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बात यहीं तक नहीं रुकी कुछ लोग तो स्टेडियम के बाहर जाकर भी लड़ने लगे।

These Afghani’s need to be thrown out of the UK. Disgusting behaviour with Pakistan Cricket Team fans. #CWC19 #PAKvAFG pic.twitter.com/NbbxAbZfye

A few Afghan spectators tried to assault the Pakistani duo that won the match for their team. In this picture, one of them is nabbed by the ICC security official. Shameful! #SoreLosers #PAKvAFG #CWC19 pic.twitter.com/vO1ePMtDZz