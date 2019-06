AFGvsNZ, ICC CWC 2019 LIVE:जादरान-हजरतुल्लाह ने शुरू की अफगानिस्तान की पारी

आईसीसी विश्व कप-2019(ICC Cricket World Cup 2019) में आज अफगानिस्तान का सामना न्यूजीलैंड से हो रहा है। इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड ने अपने पिछले दोनों मैचों में जीत हासिल की है। वहीं छुपा रुस्तम का तमगा लेकर विश्व कप में आई अफगानिस्तान की टीम अपने शुरुआती दोनों मैच हार चुकी है। अफगानिस्तान के लिए उसकी बल्लेबाजी चिंता का विषय है। पिछले मैच में उसके सामने डकवर्थ लुईस नियम से 41 ओवर में 187 रन का लक्ष्य था लेकिन उसकी टीम 152 रन पर आउट हो गई थी।

06:00 PM: जादरान-हजरतुल्लाह ने अफगानिस्तान की पारी की शुरुआत की है।

05:45 PM: न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन

मार्टिन गप्टिल, कोलिन मुनरो, केन विलियमसन, रोस टेलर, जेम्स नीशाम, टॉम लाथम, कोलिन डिग्रैंडहोम, मिचले सेंटनर, मैट हेनरी, लौकी फर्गसन और ट्रेंट बोल्ट।

अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन

नूर अली जादरान, हजरतुल्लाह जजई, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नईब, नजीबुल्लाह जादरान, राशिद खान, इकराम अली खिल, हामिद हसन और आफताब आलम।

05:30 PM: इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।

