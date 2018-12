अफगान स्पिनर राशिद खान के पिता का निधन, क्रिकेटरों ने जताया शोक

वर्ल्ड क्रिकेट में अफगानिस्तान की टीम तेजी से उभरती टीम है। बुनियादी ढांचा न होने के बावजूद अफगानिस्तान ने मजबूती के साथ दूसरी टीमों का मुकाबला किया है। उनके कई खिलाड़ी विश्व क्रिकेट में अपनी पहचान बना चुके हैं। लेग स्पिनर राशिद खान अब घर-घर में एक जाना पहचाना नाम है, लेकिन इस स्टार ऑल राउंडर को गुजरते साल के आखिर में उस समय एक सदमा लगा, जब उनके पिता का इंतकाल हो गया।

यह बुरी खबर सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद नबी ने टि्वटर पर शेयर की। उन्होंने लिखा, गहरे दुख के साथ मुझे यह सूचित करना पड़ रहा है कि अफगानिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और मेरे मित्र राशिद खान के पिता का इंतकाल हो गया है। मैं राशिद और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।

With deep sorrow I have been informed that Afghanistan National Cricket team player and my dear friend, Rashid khan's father passed away. I would like to express my deep condolences to Rashid khan and his family. May Allah award his father the Jannah.@rashidkhan_19 pic.twitter.com/il3mfYt1Av — Mohammad Nabi (@MohammadNabi007) December 30, 2018

इसके बाद राशिद खान ने भी अपने पिता की तस्वीर शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी। पिता के निधन पर भावुक राशिद खान ने ट्वीट किया और लिखा- आपकी यादें मेरे दिल की धड़कनें हैं और वे हमेशा मेरे साथ रहेंगी। मैं आपकी वजह से ही राशिद खान बन पाया हूं। मेरी सारी उपलब्धियों के पीछे आप हैं।'' राशिद खान अब बीबीएल के कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे।

Today I lost the most important person in my life,father-the everlasting candle.Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.

Now I know why u always asked me to be strong,bcz u knew that today I would need the strength to bear your loss.Will be always in myI miss u #plztalktomeOnce pic.twitter.com/BGIHaqKVbx — Rashid Khan (@rashidkhan_19) December 30, 2018

इस खबर की जानकारी मिलने के बाद दुनियाभर के क्रिकेटरों ने शोक प्रकट किया है।

@rashidkhan_19 I am so sorry to hear of the passing of your dear Dad.... safe travels ... stay strong my friend. Condolences to the family. — Dean Jones (@ProfDeano) December 30, 2018

Just learnt about the passing away of @rashidkhan_19 's father. (Inna Lillahi wa inna ilayhi raji'un) I am deeply saddened to hear the devastating news. Sending my heartfelt condolences to Rashid and his family at this very tough time. — Yusuf Pathan (@iamyusufpathan) December 30, 2018

बता दें कि 20 वर्षीय राशिद खान फिलहाल बिग बैश लीग (BBL) में एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए खेल रहे हैं। वह तीन मैचों में 5 विकेट ले चुके हैं। राशिद के पिता का कैसे इंतकाल हुआ यह अभी तक साफ नहीं हुआ है। इस बीच अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शफीक स्टेनजकई ने ट्वीट करके अपनी संवेदना प्रकट की।