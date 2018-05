भारत के खिलाफ टेस्ट से पहले अफगानिस्तान टीम को लगा झटका

अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज दौलत जादरान घुटने की चोट के कारण भारत के खिलाफ इकलौते टेस्ट से बाहर हो गए हैं। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार को इसकी पुष्टि की। जादरान ने 105 इंटरनेशनल मैचों में 137 विकेट लिए हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 14-18 जून के बीच बेंगलुरु में इकलौता टेस्ट खेला जाना है।

बोर्ड की तरफ से ट्वीट में लिखा गया, 'तेज गेंदबाज दौलत जादरान को भारत में ट्रेनिंग शिविर के दौरान घुटने में चोट लग गई। उन्हें डाक्टरों ने एक महीने के आराम की सलाह दी है। इसलिए वो बांग्लादेश के खिलाफ टी-20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज और भारत के खिलाफ इकलौते टेस्ट में खेलने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे।'

Fast bowler @dawlat_zadarn suffered a knee injury during the training camp in India. He has been advised one month's rest by doctors. Therefore, he will not be available for the T20I series against Bangladesh as well as Afghanistan's one-off Test against India.