अपनी मौत की अफवाहों पर मोहम्मद नबी ने किया ये ट्वीट

जब सोशल मीडिया पर यह अफवाहें फैलीं कि अफगानिस्तान के ऑल राउंडर मोहम्मद नबी की मृत्यु हो गई है तो क्रिकेट जगत चौंक गया। सोशल मीडिया पर एक ट्वीट वायरल हुआ कि नबी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। इसके कुछ घंटे बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काबिल स्टेडियम से नबी की फोटो शेयर की। इस तस्वीर के बावजूद पूरे दिन अफवाहें उड़ती रहीं और अफगानिस्तान केट बोर्ड पूरे दिन शांत रहा। अंततः इन अफवाहों का जवाब देने के लिए मोहम्मद नबी को खुद टि्वटर पर आना पड़ा।

मोहम्मद नबी ने सोशल मीडिया पर उड़ रही अपनी मौत की अफवाहों पर लिखा- मेरे बारे में जो खबर फैलाई जा रही है वह झूठ है। मैं पूरी तरह ठीक हूं।

उन्होंने आगे लिखा कि सोशल मीडिया पर मेरी मौत की झूठी खबरें फैल रही हैं, लेकिन आप इन पर ध्यान ना दें। मैं ठीक हूं।

Dear friends,

Alhamdulillah I am all good, a news disseminated by some media outlets about my demise is FAKE. Thank you.