अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद शहजाद पर लगाया 1 साल का प्रतिबंध

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने टीम के विकेटकीपर और सलामी बल्लेबाज अहमद शहजाद पर एक साल का प्रतिबंध लगा दिया है। एसीबी की ओर से जारी बयान के अनुसार, शहजाद को आचार संहिता के उल्लंघन करने के मामले में प्रतिबंधित किया गया है। एसीबी ने एक बयान में कहा, 'शहजाद ने एसीबी की अनुशासन नियमों का उल्लंघन किया है और साथ उन्होंने खिलाड़ियों के लिए बनी आचार संहिता का भी उल्लंघन किया है। उन्होंने बोर्ड की इजाजत के बिना ही कई बार देश से बाहर का दौरा किया।'

Afghanistan Cricket Board’s discipline committee has suspended @MShahzad077 from participating in any form of Cricket for a period of one year after he was found in breach of ACB’s code of conduct.



