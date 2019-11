AFGvsWI: अभ्यास मैच में 'अफगान लड़ाकों' ने वेस्टइंडीज को दी करारी शिकस्त

Afghanistan vs West Indies: खेल के हर विभाग में अनुभवी वेस्टइंडीज को धूल चटाते हुए अफगानिस्तान ने सोमवार को यहां खेले गए वॉर्मअप मैच को चार विकेट से अपने नाम कर वनडे सीरीज से पहले मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली। अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम पर 50-50 ओवरों के मुकाबले में वेस्टइंडीज की पूरी टीम 38.5 ओवरों में 156 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। जवाब में अफगानिस्तान ने 34.5 ओवरों में 160 रन बनाकर मैच जीत लिया।

दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार (6 नवंबर) को खेला जाएगा। अफगानी टीम ने इकाना स्टेडियम को अपना घरेलू मैदान बनाया है। दो बार एक दिवसीय विश्व विजेता का खिताब जीतने वाली वेस्टइंडीज चंद साल पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले अफगान लड़ाकों के सामने बौनी नजर आई, जब नवीन उल हक (तीन विकेट) और एस अशरफ (तीन विकेट) की घातक गेंदबाजी ने मेहमानो का पुलिंदा बांध दिया।

वेस्टइंडीज के छह बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छूने में भी नाकाम साबित हुए। कैरिबियन टीम की ओर से रास्टन चेज ने सर्वाधिक 41 रनों का योगदान दिया। निर्धारित लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगान टीम ने शुरुआती झटकों से उबरते हुए गजब के संयम का परिचय दिया और 35वें ओवर में मैच को अपने नाम कर लिया। रहमत शाह (47) अर्धशतक बनाने से चूक गए, जबकि असगर अफगान 33 रन बनाकर नाबाद लौटे। आर शेपर्ड ने सबसे अधिक तीन विकेट झटके।

इन पर होंगी नजरें

अफगानिस्‍तान के पास कप्‍तान राशिद खान के रूप में विश्‍वस्‍तरीय लेग स्पिनर है। वहीं, ऑलराउंडर मोहम्‍मद नबी और मुजीब उर्रहमान भी अपनी फिरकी पर दिग्‍गज बल्‍लेबाजों को छकाने का माद्दा रखते हैं। अफगान टीम में रहमत शाह, असगर अफगान और नबी जैसे बेहतरीन बल्‍लेबाज भी हैं।

दूसरी ओर, कैरेबियाई टीम की नजरें मुख्‍य रूप से ऑलराउंडर जेसन होल्‍डर, कप्‍तान कीरोन पोलार्ड और बल्‍लेबाज शाई होप के प्रदर्शन पर टिकी होंगी। अपने जज्‍बे के लिए पहचानी जाने वाली अफगान टीम विश्‍व क्रिकेट के लिए भले ही ज्‍यादा पुरानी न हो, लेकिन रिकॉर्ड पर नजर डालें तो वह मौजूदा विंडीज टीम से कई मायनों में बेहतर है।

WATCH: Afghanistan squad are fully ready for the upcoming series against @windiescricket in Lucknow Ekana Stadium, India.#AFGvWI@Farhan_YusEfzai pic.twitter.com/kspeB4RPRJ