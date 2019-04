ICC ODI WC 2019: अफगानिस्तान की टीम घोषित, हसन ने 3 साल बाद की वापसी

तेज गेंदबाज हामिद हसन और पूर्व कप्तान असगर अफगान को विश्व कप के लिए सोमवार को घोषित हुई अफगानिस्तान की टीम में जगह दी गई है। अफगानिस्तान की वनडे विश्व कप टीम में आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे राशिद खान और मोहम्मद नबी भी शामिल हैं। गुलबदिन नैब की अगुवाई वाली इस टीम में मोहम्मद शहजाद और स्पिनर मुजीब-उर-रहमान को भी जगह मिली है। गौरतलब है कि असगर अफगान को पिछले दिनों सभी प्रारूपों की कप्तानी से हटा दिया गया था।

Afghanistan Cricket Board Selection Committee announced Afghanistan’s squad for the upcoming ICC Cricket World Cup 2019.



Find out more: https://t.co/3FecMDpRcB#AfghanAtalan #CWC2019 #CWC19 pic.twitter.com/xCSFmXGLJV