अफगानिस्तान के आॅलराउंडर मोहम्मद नबी ने बनाया अनोखा विश्व रिकॉर्ड

आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट वनडे में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम और उसके आॅलराउंडर मोहम्मद नबी ने एक खास मुकाम हासिल किया। दरअसल अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का यह 100वां वनडे इंटरनेशनल मैच था। वहीं मोहम्मद नबी का भी यह 100वां वनडे इंटरनेशनल मैच था। वह अफगानिस्तान के लिए 100 वनडे मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। इसके साथ ही मोहम्मद नबी ने एक विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। नबी दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं, जिसने अपनी टीम के वनडे डेब्यू मैच से लेकर उसके सौवें वनडे मैच तक हर मुकाबला खेला है। इससे पहले यह रिकॉर्ड दुनिया के किसी और क्रिकेटर के नाम नहीं है।

Congratulations to the veteran all-rounder @MohammadNabi007 for becoming the first Afghan player to play 100 ODIs. He has been an essential part of the team since the time they played their first ODI against Scotland in April 2009. pic.twitter.com/ameRZNYHrQ