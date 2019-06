ICC World Cup 2019 AFGvBAN: बारिश से पड़ी बाधा, टॉस होने में हुई देरी

AFG vs BAN ICC World Cup 2019 Afghanistan vs Bangladesh: आईसीसी विश्व कप में साउथम्पटन के द रोज बोल में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच मैच खेला जाना है। साउथम्पटन में इस मैच पर बारिश का खतरा बना हुआ है। बारिश फिलहाल रुक गई है, लेकिन कुछ देर पहले बारिश होने के कारण टॉस 10 मिनट की देरी से होगा।

The toss has been delayed by 10 minutes at the Hampshire Bowl.



As things stand, no overs have been lost and play will start at 10:40am local time.#CWC19 | #BANvAFG pic.twitter.com/TX0E8VEuMY