SLvsENG; 3rd Test: लेग स्पिनर आदिल राशिद के पंजे में फंस मुश्किलों में घिरा श्रीलंका

लेग स्पिनर आदिल राशिद के पांच और बेन स्टोक्स के तीन विकेटों की मदद से इंग्लैंड ने कोलंबो में खेले जा रहे तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच के दूसरे दिन श्रीलंका की पारी को 240 रन पर समेट कर पहली पारी में 96 रन की बढ़त महत्वपूर्ण हासिल कर ली। पहली पारी में 336 रन बनाने वाले इंग्लैंड ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के तीन रन बना लिए हैं। श्रीलंका की शुरूआत खराब रही और टीम ने 36 रन के स्कोर पर धनुष्का गुणतिलका (18) का विकेट गंवा दिया। जैक लीच (59 रन पर एक विकेट) की गेंद पर कीटन जेनिंग्स ने शार्ट लेग पर उनका कैच पकड़ा।



