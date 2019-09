अंपायर की बड़ी गलती से भज्जी के नाम हुई थी हैट्रिक, 18 साल बाद छलका गिलक्रिस्ट का दर्द- Video

भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह का नाम 2001 में उस वक्त सुर्खियों में आया, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ईडन गार्डन्स में शानदार गेंदबाजी की। इस मैच में हरभजन सिंह

भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे। लेकिन अगर उस वक्त डिसीजन रिव्यू सिस्टम (DRS) होता तो शायद हरभजन सिंह की हैट्रिक नहीं हो पाती। भज्जी की हैट्रिक का शिकार हुए एडम गिलक्रिस्ट को अब उस वक्त डीआरएस ना होने का अफसोस हो रहा है।

इस मैच में भारत पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया से हार चुका था और दूसरे टेस्ट में पहली पारी में भारतीय बल्लेबाजी ध्वस्त हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया लगातार 16 टेस्ट जीत चुका। वह कोलकाता टेसट जीतकर नया रिकॉर्ड बनाना चाहता था। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने शानदार प्रदर्शन किया। माइकल स्लैटर और मैथ्यू हेडन ने 193 रन की साझेदारी की। इसके बाद जस्टिन लैंगर ने हेडन के साथ 90 रन की भागीदारी की।

शिखर धवन ने बांसुरी बजाते हुए शेयर किया VIDEO, लिखा- नई शुरुआत...

जब हरभजन गेंदबाजी करने आए तो ऑस्ट्रेलिया टॉप पर था। उन्होंने 4 विकेट 252 रन बना लिए थे। हरभजन पारी के 72वें ओवर में गेंदबाजी करने आए, लेकिन जब हरभजन ने ओवर समाप्त किया तो उनका स्कोर 7 विकेट पर 252 रन था। इस दिग्गज स्पिनर ने रिकी पोंटिंग, एडम गिलक्रिस्ट और शेन वॉर्न की विकेट लगातार तीन गेंदों पर निकाल दी थीं, लेकिन गिलक्रिस्ट अपने आउट होने के पक्ष में नहीं थे।

हाल ही में टि्वटर पर गिलक्रिस्ट ने इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा कि यदि उस समय डीआरएस होता तो यह हैट्रिक नहीं होती। जब एक फैन ने हरभजन की हैट्रिक का वीडियो पोस्ट की और गिलक्रिस्ट को टैग किया तो तब गिलक्रिस्ट ने यह कमेंट किया। रिप्ले में साफ दिखाई पड़ रहा है कि गेंद ने पहले गिलक्रिस्ट के बल्ले को छुआ था। अंपायर इस चीज को देख नहीं पाए। गिलक्रिस्ट के पास रिव्यू को कोई मौका नहीं था। लिहाजा उन्हें बाहर जाना पड़ा।

In 2001,Historic Kolkata Test, Bhajji takes a Hattrick V Steve Waugh's Invincible Aus Team. @harbhajan_singh became the 1st Indian to take a Test

Hat-trick🇮🇳🇮🇳

First RickyPonting√

Second- @gilly381

Third- @ShaneWarne √#GillyKingPair Hard to believe!

pic.twitter.com/Zkc6kdNRAw