दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज हाशिम अमला ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास

दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज हाशिम अमला ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। हाशिम अमला अब दक्षिण अफ्रीका के लिए क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में नहीं खेलेंगे। भारत के खिलाफ 28 नवंबर 2014 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर खेले गए टेस्ट मैच से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले 36 वर्षीय हाशिम अमला ने 15 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट की सेवा की। इस दौरान उन्होंने अपने देश के लिए 124 टेस्ट मैचों की 215 पारियों में 16 बार नॉटआउट रहते हुए 46.64 की औसत से 9282 रन बनाए। टेस्ट में अमला के नाम 28 शतक और 41 अर्धशतक दर्ज हैं। इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 311 रन रहा।

#BreakingNews @amlahash today called time on one of the great international careers of the modern era when he announced his retirement from all formats of international cricket. He will continue to be available for domestic cricket as well as the Mzansi Super League. #AmlaRetires pic.twitter.com/l9qgnt0661 — Cricket South Africa (@OfficialCSA) August 8, 2019

In an international career that was spread over 15 years he played 349 matches across the three formats for the Standard Bank Proteas, making more than 18 000 runs, including 55 centuries and 88 other scores in excess of 50. #ThankYouHash pic.twitter.com/RmUC1bKA6K — Cricket South Africa (@OfficialCSA) August 8, 2019

हाशिम अमला ने 181 वनडे मैचों में दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान उन्होंने 49.46 की बेहतरीन औसत के साथ 9178 रन बनाए। अमला ने वनडे में 27 शतक और 39 अर्धशतक जड़े। अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में हाशिम अमला का सर्वोच्च स्कोर 159 रहा। उन्होंने 44 टी20 इंटरनेशनल मैचों में भी दक्षिण अफ्रीका के लिए 33.60 की औसत से 1277 रन बनाए। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय टी20 में 8 अर्धशतक जड़े और उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 97 रन रहा। अमला ने आईपीएल में किंग्स XI पंजाब टीम का प्रतिनिधित्व किया। गौरतलब है कि हाशिम अमला ने हाल ही में समाप्त हुए वनडे विश्व कप में भी दक्षिण अफ्रीकी टीम का प्रतिनिधित्व किया।

He has made South Africa’s only Test triple century to date and has made the highest Test scores for his country against England, India and the West Indies and the highest against Australia in the post-unity period.#ThankYouHash#ProteaFire#AmlaRetires pic.twitter.com/YuogFjUQKg — Cricket South Africa (@OfficialCSA) August 8, 2019

