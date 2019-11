अबू धाबी टी10 लीग: दिल्ली बुल्स टीम की ब्रांड एम्बेसडर बनीं सनी लियोनी

अबू धाबी टी10 टूर्नामेंट की रिब्रांडेड टीम दिल्ली बुल्स ने लीग की शुरुआत से पहले टीम की नई जर्सी लॉन्च की और साथ ही बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। इस अवसर पर खूबसूरत लियोनी के साथ टीम मालिक नीलेष भटनागर और टीम के उपकप्तान तथा पूर्व पाकिस्तानी हरफनमौला खिलाड़ी शोएब मलिक भी मौजूद थे। टीम की जर्सी ऑरेंज एवं रॉयल ब्लू के शेड में है तथा इस पर टीम का लोगो लगा हुआ है।

15 नवंबर से 24 नंवबर तक खेली जाने वाली इस प्रतियोगिता में इंग्लैंड को विश्व चैम्पियन बनाने वाले कप्तान इयोन मोर्गन, आस्ट्रेलियाई स्टार शेन वॉटसन, वेस्टइंडीज के फ्लेमबाएंट खिलाड़ी आंद्रे रसेल, श्रीलंका के यॉर्कर किंग लसिथ मलिंगा और वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान डैरेन सैमी जैसे खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे।

दिल्ली बुल्स की ब्रांड एम्बेसेडर नियुक्त किए जाने के बाद लियोनी ने कहा, “मुझे जोश औक गर्व से पूर्ण इस टीम के साथ जुड़ने की बहुत खुशी है। मुझे जर्सी का यह रंग बहुत पसंद है और मैं अपनी टीम दिल्ली बुल्स को खेल के लिए शुभकामनाएं देती हूं।”

Watch Sunny Leone shaking a leg on her super hit song at the Delhi Bulls 2019 Official jersey Launch!#SaadiDilliSaadiTeam #DilliDeMunde #DilliKiApniTeam #TeamJerseyLaunch@Xpress_Money

