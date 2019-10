विजय हजारे ट्रॉफी में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने अभिमन्यु मिथुन

Vijay Hazare Trophy 2019 Final: अपने चौथे खिताब की जुगत में लगी कर्नाटक ने शुक्रवार को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेल जा रहे विजय हजारे ट्रॉफी वनडे टूर्नामेंट के फाइनल मैच में तमिलनाडु को 49.5 ओवरों में 252 रनों पर ढेर कर दिया। पांच बार की विजेता तमिलनाडु की बल्लेबाजी फाइनल मैच में तेज गेंदबाज अभिमन्यु मिथुन के सामने बिखर गई। मिथुन ने पांच विकेट लिए जिसमें हैट्रिक भी शामिल है। इसी के साथ वह विजय हजारे ट्रॉफी में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं।

अभिमन्यु मिथुन से पहले आजतक विजय हजारे ट्रॉफी में किसी भी गेंदबाज में हैट्रिक हासिल नहीं की थी। यह अभिन्यु के लिए बड़ी उपलब्धि है। मिथुन ने आखिरी ओवर में तीसरी, चौथी और पांचवीं गेंद पर लगातार तीन विकेट लिए। मिथुन ने यह उपलब्धि अपने 3०वें जन्मदिन पर एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में तमिलनाडु के खिलाफ खेले जा रहे फाइनल में हासिल की।

उन्होंने पहले तमिलनाडु टीम के शाहरुख खान (27), एम. मोहम्मद (0) और मुरुगुन अश्विन (0) को आउट कर तमिलनाडु को ऑल आउट कर अपनी हैट्रिक पूरी की। वह इस टूर्नामेंट में हैट्रिक लेने वाले कर्नाटक के पहले गेंदबाज हैं। उन्होंने आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर शाहरूख को मनीष पांडे के हाथों कैच कराया। अगली गेंद पर महमूद का कैच देवदूत पडीक्कल ने पकड़ा। अश्विन का कैच कृष्णाप्पा गौतम ने लपका और इसी के साथ मिथुन ने अपनी हैट्रिक पूरी की।

A Hat-trick for Abhimanyu Mithun in the final over, becomes the first Karnataka bowler to take a hat-trick in #VijayHazare Trophy.

Tamil Nadu bowled out for 252 in 49.5 overs#KARvTN @paytm pic.twitter.com/A17K50jAxW