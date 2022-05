'अब क्या हम रिटायरमेंट ले लें?' काउंटी क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान की गेंदबाजी देख बोले शाहीन अफरीदी

ससेक्स और डरहम के बीच खेला गया मुकाबला ड्रॉ रहा। डरहम ने दोनों पारियों में 223 और 364/3 D रन बनाए, वहीं ससेक्स ने पुजारा के दोहरे शतक के दम पर 538 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया।

इस खबर को सुनें