VIDEO: ए बी डीविलियर्स ने की संन्यास की घोषणा, कहा 'अब मैं थक गया हूं'

दक्षिण अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज ए बी डीविलियर्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। बुधवार को डीविलियर्स ने खुद एक वीडियो रिलीज करके जानकारी दी कि वो तत्काल प्रभाव से इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं।

BREAKING NEWS: @ABdeVilliers17 calls time on sterling 14-year Proteas career. @StandardBankZA Proteas batsman, AB de Villiers, today announced he will retire from all forms of international cricket with immediate effect. #ABretires pic.twitter.com/bGRHe8tYCQ