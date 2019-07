रिटायरमेंट यू टर्न विवाद के बाद डिविलियर्स का टी-20 धमाका, देखें- VIDEO

बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने मिडिलसेक्स के गुरुवार को टी-20 में शानदार आगाज करते हुए 43 गेंदों में 88 रन की पारी खेली। डिविलियर्स ने 2019 के हाल ही में समाप्त हुए विश्व कप में खेलने की इच्छा जताई थी, लेकिन पिंक और ब्ल्यू जर्सी में उन्होंने मिडिलसेक्स की तरफ से एक बार फिर यह दिखाया कि अभी उनके भीतर बहुत क्रिकेट बचा हुआ है।

यह टी-20 प्रतियोगिता इंग्लैंड का घरेलू क्रिकेट है। अपने रिटारयरमेंट पर यू टर्न विवाद के बाद दक्षिण अफ्रीका के टूर्नामेंट से पहले ही चरण में बाहर होने के बाद डिविलियर्स शांत रहे थे, लेकिन उन्होंने एसेक्स के गेंदबाजों की धुनाई करते हुए अपनी टीम को 7 विकेट से जीत दिलाई।

एसेक्स ने मिडिलसेक्स को 165 रनों का लक्ष्य दिया था। मिडिलसेक्स के दो विकेट 39 रन पर गिर चुके थे। लेकिन नंबर चार पर बल्लेबाजी करने आए डिविलियर्स ने डेविड मलान के साथ 105 रन की भागीदारी की। हालांकि, उनके पार्टनर 43 रन पर आउट हो गए, लेकिन डिविलियर्स ने 18 गेंद शेष रहते टीम को जीत दिला दी।

