VIDEO:ट्रेंट बोल्ट को मिला 'IPL बेस्ट कैच अवॉर्ड',नाराज फैंस ने की ABD की तरफदारी

चेन्नई सुपर किंग्स ने शेन वॉटसन (117*) की शानदार शतकीय पारी की बदौलत मुुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर आईपीएल 2018 का खिताब अपने नाम कर लिया। महेंद्र सिंह धौनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स का यह तीसरा आईपीएल खिताब है। खैर खिताब चेन्नई की टीम ने जीता लेकिन आईपीएल की व्यक्तिगत पुरस्कार श्रेणी में उसका कोई प्लेयर बाजी नहीं मार सका।

सबसे ज्यादा वोट मिले डिविलियर्स को अवॉर्ड मिला बोल्ट को

क्रिकेट फैंस को उम्मीद थी कि आईपीएल 2018 सीजन का बेस्ट कैच अवॉर्ड हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के धांसू खिलाड़ी एबी डीविलियर्स को मिलेगा। लेकिन दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाड़ी ट्रेंट बोल्ट ने इस पर कब्जा जमाया। ट्रेंट बोल्ट ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ मैच में विराट कोहली का शानदार कैच लपका था, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ कैच का अवॉर्ड दिया गया।

आईपीएल के इस सीजन में जबर्दस्त कैच पकड़ने वाले खिलाड़ियों के लिस्ट में राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसन, आरसीबी के विराट कोहली और एबी डीविलियर्स, सनराइजर्स हैदराबाद के राशिद खान, सीएसके के ड्वेन ब्रावो और लुंगी एनगिडी और दिल्ली डेयरडेविल्स के ट्रेंट बोल्ट कतार में थे। हालांकि, बोल्ट को यह अवॉर्ड मिलने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस खुश नहीं दिखे। फैंस एबी डीविलियर्स के जबर्दस्त कैच के लिए यह अवॉर्ड उन्हें दिए जाने की उम्मीद कर रहे थे।

देखें इस आईपीएल सीजन के बेस्ट कैच

सोशल मीडिया में कुछ ऐसा रहा फैंस का रिएक्शन

Pic1: Best moment of the IPL for me was this catch



Pic2: Saddest part about this IPL for me was this video pic.twitter.com/osvkBrai8z — Bhaiyyaji (@bhaiyyajispeaks) May 27, 2018

#IPL2018Final #CSKvSRH Ab De Villiers received highest amount of votes for Vivo perfect catch of the season on the official site of IPL but still the award was given to Trent Boult. Can anyone sort this out? pic.twitter.com/cFQLMQtsq6 — Aayush Shrivastava (@AayushS71974491) May 27, 2018