AUSvsIND : आरोन फिंच बोले- हमारी सोच से ज्यादा तेजी से टूट रही है मेलबर्न की पिच

ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज आरोन फिंच ने कहा कि एमसीसी की पिच उम्मीद से अधिक तेजी से टूट रही है और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में नतीजा निकलने की संभावना है। हालांकि, फिंच ने ड्रॉ की संभावना को भी खारिज नहीं किया। भारत ने टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपनी पहली पारी 7 विकेट पर 443 रन बनाकर घोषित की। इसके जवाब में मेजबान टीम ने दिन का खेल खत्म होने तक बिना विकेट खोए 8 रन बनाए। फिंच ने दिन का खेल खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'यह पारंपरिक ऑस्ट्रेलियाई विकेट नहीं है जहां आप पूरे दिन तीन स्लिप और एक गली लगा सकते हैं। इस पिच पर असमान उछाल है। गेंद सीम करती है, नीचे रहती है और उछाल भी लेती है।'

'हम जीतना सोच रहे थे उससे ज्यादा तेजी से टूट रही है पिच'

उन्होंने कहा, 'विकेट हमने जितना सोचा था संभवत: उससे अधिक तेजी से टूट रहा है। दूसरे दिन ही कई गेंदें तेजी से निकलीं, कुछ गेंदों में काफी उछाल था। इसलिए अगर हम अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और दूसरी पारी में अपनी गेंदबाजी से भारत को दबाव में डालते हैं तो हम मैच में बने हुए हैं। मुझे लगता है कि अभी मैच में तीनों नतीजे संभव हैं, भारत की जीत, ऑस्ट्रेलिया की जीत या ड्रॉ।' फिंच ने पहले दो दिन लगभग छह सत्र गेंदबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी आक्रमण की तारीफ की। उन्होंने विशेषकर तेज गेंदबाज पैट कमिंस की सराहना की जिन्होंने 34 ओवर में 72 रन देकर 3 विकेट चटकाए।

Aaron Finch is defying the doomsayers and believes all possible results remain ‘live’ in the ongoing third Domain Test. https://t.co/vCJ6RsVTi1 pic.twitter.com/lGBiAnFcQ7