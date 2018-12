AUSvsIND: आरोन फिंच ने बताया पर्थ में कौन सा आॅस्ट्रेलियाई बॉलर करेगा कमाल

ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज आरोन फिंच को लगता है कि भारत के खिलाफ पर्थ में खेेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में पिच पर उछाल को देखते हुए ऑफ स्पिनर नाथन लियोन की भूमिका काफी अहम होगी। फिंच और मार्कस हैरिस ने शुक्रवार को पहले विकेट के लिए के 112 रन की साझेदारी कर ऑस्ट्रेलिया को अच्छी शुरूआत दिलाई जिससे दिन का खेल खत्म होने तक टीम ने छह विकेट पर 277 रन बना लिए। फिंच ने पत्रकारों को कहा, 'यह उस तरह का मैच होने वाला है जो दोनों टीमों के लिए चुनौतियों से भरा होगा। दिन की शुरूआत में हमने जैसा सोचा था उससे अच्छी स्थिति में हैं।'

