टिम पेन नहीं ले पाए DRS तो आकाश चोपड़ा ने किया ट्रोल, कहा- धौनी को फोन करो

Ashes 2019, England vs Australia, 5th Test: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई एशेज सीरीज का अंत हो गया है। पांचवा और अंतिम ओवल टेस्ट हारने के बावजूद एशेज ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के पास ही रहेगी। इस पूरी सीरीज में कप्तान टिम पेन ने क्रिकेट पंडितों को खास प्रभावित किया। गेंद से छेड़छाड़ में बदनामी के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए यह आसान नहीं था, लेकिन पेन की टीम ने इंग्लैंड को कड़ी टक्कर दी और और सीरीज दो दो से बराबर रही। हालांकि, इस दौरान टिम पेन की रिव्यू लेने की क्षमताओं पर लगातार सवाल उठे। साथ ही आकाश चोपड़ा ने उन्हें डीआरएस को लेकर धौनी से सलाह लेने की नसीहत भी दे दी।

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने स्वीकार किया कि पांचवें एशेज टेस्ट में दो बार डीआरएस (अंपायरों की समीक्षा प्रणाली) का इस्तेमाल नहीं करना निराशाजनक है, क्योंकि दोनों से ही उन्हें विकेट मिल सकते थे।

पेन ने कहा, ''मैं फैसला नहीं कर पाया। पता नहीं और क्या कहूं। हमारे लिए यह दुस्वप्न की तरह था। हमने गलत निर्णय लिया।'' उन्होंने कहा, ''यह मुश्किल काम है, मैंने पूरी सीरीज के दौरान यही कहा है।''

इस पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कॉम्टेटेर आकाश चोपड़ा ने टि्वटर पर ऑस्ट्रेलियन कप्तान को यह सलाह देते हुए लिखा- आप धौनी को फोन क्यों नहीं करते। देखिये क्या वह अपने नए छात्र को एडमिशन देने को तैयार होते हैं।''

Give a call to Dhoni. See if he’s ready to take students 🤣😂 Dhoni Review System. https://t.co/kcfuH1S6tQ