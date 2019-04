ICC WC 2019: आकाश चोपड़ा ने भी चुनी वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया, दी ये सलाह भी 

ICC World Cup 2019 Team India Selection Day: आईसीसी विश्वकप-2019 के लिए सोमवार (15 अप्रैल) को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) टीम इंडिया की घोषणा करेगा। मुख्य कोच रवि शास्त्री के मार्गदर्शन और विराट कोहली के नेतृत्व में बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति मुंबई में बीसीसीआई के मुख्यालय में सोमवार को विश्वकप टीम का चयन करेगी।

प्रसाद और भारतीय कप्तान विराट भी काफी पहले ही संकेत दे चुके हैं कि टीम इंडिया के मुख्य क्रम में बहुत बदलाव नहीं होंगे, लेकिन एक या दो स्थानों को लेकर कुछ फेरबदल संभव है। ऐसे में माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में जिस भारतीय टीम ने हिस्सा लिया था मुख्य तौर पर उसी क्रम को विश्वकप टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है।

आकाश चोपडा़ ने दी 4 सीमर ले जाने की सलाह

बीसीसीआई के टीम सलेक्शन से पहले कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ी अपनी टीमें भी बता चुके हैं। सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग के बाद अब पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने भी अपनी टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। अपनी टीम इंडिया बताने के साथ-साथ आकाश ने एक सलाह भी दी है। आकाश चोपड़ा का कहना है कि वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हो रहा है, इसलिए टीम को 4 सीमर लेकर जाने चाहिए।

विजय शंकर की जगह ऋषभ पंत

अंबाती रायडू को लेकर भी आकाश चोपड़ा संशय की स्थिति में हैं। उन्हें अंबाती रायडू के चुने जाने को लेकर अभी संदेह बना हुआ है। इसके साथ ही आकाश ने विजय शंकर की जगह अपनी टीम में ऋषभ पंत को प्राथमिकता दी है।

ये हैं आकाश चोपड़ा की 15 सदस्यीय टीम:

रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, अंबाती रायडू, महेंद्र सिंह धौनी, केदार जाधव, हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, केएल राहुल, ऋषभ पंत, खलील अहमद/दीपक चाहर।

My #CWC Team



Rohit

Dhawan

Kohli

Rayudu

Dhoni

Kedar

Hardik

Chahal

Kuldeep

Bhuvi

Bumrah

Shami

Rahul

Pant

Khaleel/Chahar



Pick 4 seamers. It’s England.

Rayudu over anyone who ‘might’ be successful

Pant over Shankar—latter isn’t bowling so went for the better striker #AakashVani